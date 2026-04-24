Depremde Yıkılan Ezgi Apartmanı Bilirkişi Raporu: Pastanede Tadilat Yapanlar ve Denetlemeyen Kamu Görevlileri "Asli Kusurlu"

24.04.2026 00:50  Güncelleme: 02:05
(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin hazırlanan son bilirkişi raporunda, pastanede tadilat yapanların ve tadilatları denetlemeyen Onikişubat Belediyesi'nden 3 sanığın asli kusurlu olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucunda 35 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın zemin katında faaliyet gösteren pastanenin yetkilileri sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık Ertan Danacı hakkında, 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından her biri için 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Müteahhit Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görev yapan Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan ve Mehmet Dişçeken ile pastanede yapılan tadilatları denetlemeyen Onikişubat Belediyesi personelleri Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı ve Mustafa Şirikçi hakkında da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı.

Pastanede tadilat yapanlar ve denetlemeyenler "asli kusurlu" tespiti

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ezgi Apartmanı davasında beklenen bilirkişi raporu, davadan önce dosyaya eklendi. Pamukkale Üniversitesi'nden 8 akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, müteahhit, statik proje müellifi ve fenni mesulün "asli kusurlu" olduğu belirtildi. Pastane sahiplerinin de "asli kusurlu" olduğu belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:

"Pastane işletmesinin, zemin kat işyeri havalandırma tesisatı için muhtelif perde elemanlarda boşluk açarak taşıyıcı sistem yapı elemanlarına yönelik doğrudan tahribatlı tadilat gerçekleştirmiş olması, betonarme kiriş taşıyıcı yapı elemanında sıhhi tesisatın geçirilmesi kapsamında tahribatlı tadilat gerçekleştirmiş olması, asma kat tabliyesinde tadilat gerçekleştirilmesi eylemi kapsamında betonarme kiriş taşıyıcı elemanının kaldırılması ve fretli kolon olarak ifade edilmiş olan betonarme kolon taşıyıcı yapı elemanının kaldırılması şeklinde doğrudan taşıyıcı sisteme yönelik müdahaleler gerçekleştirilmiş olmasından ötürü 'asli kusurlu' olduğu tespit edilmiştir."

Bilirkişi raporunda, binada taşıyıcı sisteme yönelik müdahalelere rağmen 19 Ekim 2021 tarihli yazıda projeye aykırılık bulunmadığının belirtilmesinin "asli kusur" olduğu ifade edildi. Kusur derecelendirmesinin mahkemenin takdirinde olduğu belirtilirken, sanık Mehmet Akif Canlı'nın bina mahallini tetkik eden, sanık Ali Gemci'nin kontrol eden ve sanık Sait Avşar'ın onaylayan olarak sorumlu olduğu, sanık Mustafa Şirikçi yönünden ise "illiyet bağı" kurulamadığı ifade edildi.

Dava dışı Güner ve Sezal için de "asli kusurlu" oldukları belirlendi

Öte yandan raporda, binanın yapımını kontrol eden ve ruhsat süreçlerinde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görev alan sanıklar Veli Çiftaslan, Fahri Yiğitoğlu ile dava dışı Hacı Mehmet Güner ve Mehmet Sezal'ın sorumlu olduğunu belirtirken, kusur derecelendirmesinin mahkemenin takdirinde olduğu ifade edildi. Sanık Mehmet Dişçeken yönünden ise illiyet bağı kurulamadığı aktarıldı.

Gözler, saat 09.15'te görülecek duruşmanın ara kararına çevrildi.

Kaynak: ANKA

Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 02:06:39.
