Depremzede öğrencilerin ürettiği boyalar eğitim kurumlarını renklendiriyor - Son Dakika
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Depremzede öğrencilerin ürettiği boyalar eğitim kurumlarını renklendiriyor

Kahramanmaraş'ta öğretmenlerinin katkılarıyla boya üreten lise öğrencileri, kentteki okul ve kütüphanelerin iç ve dış cephe boya ihtiyacını karşılıyor.

19.01.2025 11:46
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Kahramanmaraş'ta öğretmenlerinin katkılarıyla boya üreten lise öğrencileri, kentteki okul ve kütüphanelerin iç ve dış cephe boya ihtiyacını karşılıyor.

Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde okullarındaki atölyede iç ve dış cephe boyaları üretiyor.

Adeta fabrikayı anımsatan okulda üretilen boyalar, 2023 yılındaki depremlerin merkez üssünde hafif hasar alan ve yeni yapılan okulların duvarlarının renklendirilmesinde kullanılıyor.

Depremzede öğrenciler, okulda hem meslek öğreniyor hem de üretilip satılan boyalardan gelir sağlıyor.

Okul Müdürü Hüzeyfe Tahiroğlu, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle geçen yaz okullarına boya atölyesini kurduklarını belirtti.

Bu atölyede, 11 ve 12'nci sınıflarda öğrenim gören 45 öğrencinin hem uygulamalı eğitim aldığını hem de bütçelerine katkı sağladığını dile getiren Tahiroğlu, "Atölyemizi kuralı 6 ay oldu. Bu 6 ay içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talebi üzerine depremde hasar gören okullarımızın boya ihtiyacını karşılamak üzere 15 tona yakın boya üretmiş bulunmaktayız. Okullarımız bizim boyalarımızla rengarenk olmuş durumda. Öğrencilerimiz boya üretimini yaparken kendi dersleri dışında, mesai dışında akşamları hafta sonları, tatil günlerinde de çalışıyorlar. Günlük 6 tona yakın boya üretimi yapabiliyoruz burada." dedi.

Tahiroğlu, ürettikleri boyaların kaliteli ve fiyatının da hesaplı olduğunu vurgulayarak, kurdukları döner sermaye işletmesi üzerinden boyaların, okulların yanı sıra talep eden kişilere de satıldığını söyledi.

Öğrencilerin yarıyıl tatilinde de atölyeye gelerek üretim yaptıklarını anlatan Tahiroğlu, "İlçeler de dahil olmak üzere okullar ihtiyaçlarına göre gelip buradan boyaları alıyorlar, kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Boyamızı 2 yıl garantili olarak veriyoruz ve tüm okulların hatta bölgemizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdayız. Atölyemizden öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz de faydalanıyor. Öğrencilerimiz hem uygulamalı boya üretimini öğreniyor hem de kendi bütçelerine ciddi oranda katkıda bulunmuş oluyor." diye konuştu.

"Doğaya zarar vermeyen boyalar üretiyoruz"

Kimya Teknoloji Öğretmeni ve Boya Atölyesi Şefi Serhat Sarı da öğrencileriyle birlikte su bazlı iç ve dış cephe boyaları ürettiklerini kaydetti.

Sarı, öğrencileriyle birlikte bölgenin ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını belirterek, "Deprem felaketinden sonra burada böyle üretime başlamak bizim için gerçekten gurur verici. İç cephe boyamız, çevre dostu ve son derece kaliteli bir üründür. Çevreye ve doğaya zarar vermeyen boyalar üretiyoruz. Atölyemizde, silikonlu ve silikonsuz plastik boyalar ile iç cephe ve dış cephe olmak üzere her türlü birinci sınıf kaliteli boyayı, her renkte üretebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okulda eğitim gören 12. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Tolu da boya üretimde kullanılan malzemeleri ve süreçleri öğrendiklerini, aynı zamanda harçlıklarını çıkardıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Depremzede öğrencilerin ürettiği boyalar eğitim kurumlarını renklendiriyor - Son Dakika

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