Depremzedeler için düzenlenen etkinlikler devam ediyor - Son Dakika
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Depremzedeler için düzenlenen etkinlikler devam ediyor

Depremzedeler için düzenlenen etkinlikler devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde düzenlenen etkinliklerin devam ettiğini duyurdu. Etkinliklerde çocuklar için oyun parkuru, tiyatro, beceri ve zeka oyunları gibi birçok aktivite düzenleniyor. Ayrıca çocuklar Sıfır Atık standında bilgilendiriliyor ve atıkları ayrıştırma fırsatı buluyor. Etkinlikler Adıyaman ve Malatya'da da devam edecek.

26.04.2024 22:46
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca, depremzede çocuklar için dün Hatay'da, bugün Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinliklerde, oyun parkurundan tiyatroya, beceri ve zeka oyunlarından bilgi yarışmasına kadar birçok aktivitenin düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, çocukların Sıfır Atık standına büyük ilgi gösterdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık çalışmaları hakkında bilgilendirildiği ve uygulamalı olarak atıkları ayrıştırma fırsatı buldukları ifade edildi.

Açıklamada, etkinliklerin yarın Adıyaman'da, 28 Nisan'da ise Malatya'da devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Depremzedeler için düzenlenen etkinlikler devam ediyor - Son Dakika

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