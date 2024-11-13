Dere Pazarı'nda Esnaf İndirim Kampanyası Düzenliyor - Son Dakika
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Dere Pazarı'nda Esnaf İndirim Kampanyası Düzenliyor

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Kahramanmaraş'ta, 2023 depremleri sonrası yıkım kararı alınan Dere Pazarı bölgesindeki esnaf, ürünlerini indirimli fiyatlarla satışa sunarak stoklarını eritmeye çalışıyor. Yıkım sürecine girmeden önce vatandaşlara ulaşmayı hedefleyen esnaf, indirim kampanyalarıyla destek bekliyor.

13.11.2024 10:46  Güncelleme: 10:54
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Dere Pazarı taşınıyor esnaftan indirim kampanyası

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, 2023 depremlerinin ardından yıkım kararı alınan Dere Pazarı bölgesinde esnaf, iş yerlerindeki ürünleri indirimli fiyatlarla vatandaşlara sunarak stoklarını eritmeye çalışıyor.

Depremler sonrası güvenlik açısından risk taşıyan birçok binanın yıkımı planlanırken, bölgedeki esnaf da işlerini toparlama telaşında. İlerleyen günlerde binaların yıkılacağı için dükkanlarını boşaltmak zorunda kalan esnaf, vatandaşların ilgisini çekmek amacıyla ürünlerinde büyük indirimler yaptı. İndirim etiketleriyle donatılan vitrinler, vatandaşları alışverişe davet ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla kampanyaya dahil olan bütün esnaf ürünlerinde indirip yaptı. Dere Pazarı esnafı, ellerindeki ürünleri satmak için vatandaşlara çağrıda bulunuyor. Dükkanlarını boşaltma sürecinde olan işletme sahipleri, "Bölgeyi terk etmeden önce mevcut ürünlerimizi en uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyoruz," diyerek destek beklediklerini ifade ediyor. Vatandaşlar ise, indirim fırsatlarını değerlendirmek ve esnafa destek olmak için Dere Pazarı'na yönelmiş durumda. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde büyük zorluklarla mücadele eden esnaf, vatandaşların ilgisi sayesinde ellerindeki malları eriterek ekonomik kayıplarını bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlıyor.

Dere Pazarı'nın yıkım sürecinin başlamasıyla birlikte esnaf, daha uygun iş yerlerine taşınmayı ve hayatlarını yeniden kurmayı planlıyor. Bu süreçte vatandaşların gösterdiği destek, hem esnafın hem de bölgenin toparlanması adına umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Esnaf Mustafa Merk, "Bu bölgenin yıkılacağı ve esnafın elindeki ürünlerini tüketmesi adına büyükşehir belediyesinin yaptığı bir kampanya. Biz de esnaf olarak destekliyoruz" dedi. Esnaf Ali Dana, "11-17 Aralık tarihleri arasında bir kampanya başladı ve biz de destek olup indirime geçtik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Dere Pazarı'nda Esnaf İndirim Kampanyası Düzenliyor - Son Dakika

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