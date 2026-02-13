Dere Taşması Nedeniyle 9 Ev Tahliye Edildi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde derenin taşması nedeniyle 9 ev tedbiren tahliye edildi.

İlçede etkisini gösteren sağanak nedeniyle Eğrek Mahallesi Çay mevkisindeki dere taştı.

AFAD, DSİ, Aydın Büyükşehir ve İncirliova belediyelerine bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi.

İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun aldığı karar doğrultusunda dere yatağına yakın olan 9 ev, tedbir amaçlı tahliye edildi. Buradaki hayvanlar da güvenli alana götürüldü.

Ayrıca, Eğrek ve İsafakılar mahallelerine giden yol tedbir amaçlı çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Bölgede inceleme yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yaptığı açıklamada, devletin ilgili tüm kurumlarıyla sahada olduklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için ekiplerimizle 7/24 görev başında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.