Dereköy-Malko Tırnovo Sınır Kapısı Açılıyor - Son Dakika
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Dereköy-Malko Tırnovo Sınır Kapısı Açılıyor

Dereköy-Malko Tırnovo Sınır Kapısı Açılıyor
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3 Ağustos 2026'dan itibaren hafif ticari araçlar için gümrük kapısı açılacak.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Bulgaristan arasında varılan mutabakat kapsamında Kırklareli Dereköy-Malko Tırnovo Gümrük Kapısı'nın 3 Ağustos'tan itibaren brüt ağırlığı 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının giriş ve çıkışına açılacağı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi X hesabından paylaşılan konuya ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye–Bulgaristan Gümrük İdareleri Toplantısı, 3 Temmuz 2026 tarihinde Kapıkule'de gerçekleştirilmiştir. Bulgaristan Ulusal Gümrük Ajansı ile Ticaret Bakanlığımız arasında gerçekleştirilen ikili gümrük görüşmelerinde, Kırklareli Dereköy–Malko Tırnovo Sınır Kapısı'nın 3 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla brüt ağırlığı 3,5 tona kadar olan (3,5 ton dahil) hafif ticari kargo araçlarının geçişine açılması ve bu araçlarla taşınan ticari yüklerin gümrük işlemlerinin yapılması hususlarında mutabık kalınmıştır.

Bu kapsamda, Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin 28 Temmuz 2026 tarihli ve 124689285 sayılı yazısı ile Kırklareli Dereköy–Malko Tırnovo Gümrük Kapısının 3 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 3,5 ton altındaki ticari taşıma yapan araçların geçişine açılması hakkında Bulgaristan Gümrükler Ajansının 28 Temmuz 2026 tarihli resmi bildirimi iletilmiştir. Söz konusu resmi bildirimde, sınır kapısından geçiş yapacak hafif ticari araçların gümrük işlemlerinin sorunsuz yürütülebilmesi için taşınan eşyanın gümrük idaresine transit rejimi altında sunulması ve gümrük mühürleriyle uygun şekilde emniyete alınmış olması, ayrıca araçların geçerli yük taşımacılığı lisansları ile gerekli uluslararası taşıma izinlerine sahip bulunması gerektiği belirtilmiştir.

Yeni düzenlemeyle, haftalık bin 500 giriş ve bin 500 çıkış olmak üzere toplam 3 bin ticari aracın Kırklareli Dereköy–Malko Tırnovo Sınır Kapısı'nı kullanacağı; böylece Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Müdürlüklerindeki araç ve eşya trafiğinin rahatlayacağı öngörülmektedir."

Kaynak: ANKA

Ağustos, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dereköy-Malko Tırnovo Sınır Kapısı Açılıyor - Son Dakika

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