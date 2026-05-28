Aydın'ın Efeler ilçesinde serinlemek için dereye giren genç boğuldu.
Konuklu Mahallesi Çaydere mevkiinde bulunan dereye giren Ahmet Akdeniz (17) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Haber verilmesiyle bölgeye gelen ekiplerin yardımıyla dereden çıkarılan Akdeniz, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Akdeniz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
