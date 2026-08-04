Derik\'te 3 Yaşındaki Çocuk Dereye Düşerek Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Derik ilçesinde dereye düşen 3 yaşındaki Eslem Talan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Çataltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Eslem Talan, iddiaya göre dere kenarında oynarken suya düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan Eslem için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Eslem, Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.