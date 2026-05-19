Derik'te Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu

19.05.2026 15:05
Mardin'in Derik ilçesinde 19 Mayıs kutlamaları çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

MARDİN'in Derik ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen programla kutlandı.

Kutlamalar, Derik'te Hükümet Konağı'ndaki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, İlçe futbol sahasında devam etti. Törene; Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Cumhuriyet Başsavcısı Safa Recep Kalaycı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Çöpçü, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı. İlçe Gençlik ve Spor Merkezi Müdürü İslam Ercan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Program, şiirlerin okunması, yöresel oyunlar ile halayların çekilmesi ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
