Derik'te kömür taşıyan TIR'ı saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndü - Son Dakika
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Derik'te kömür taşıyan TIR'ı saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndü

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Derik\'te kömür taşıyan TIR\'ı saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndü
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Dün akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı Soğukkuyu Mahallesi İpekyolu üzerinde kömür taşıyan bir TIR alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

MARDİN'in Derik ilçesinde seyir halindeyken alev alan kömür yüklü TIR'daki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası TIR, kullanılmaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Soğukkuyu Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kömür yüklü TIR, alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü. TIR'ın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: DHA
İpekyoluOtomobilİtfaiyeGüncelDerikSon Dakika

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