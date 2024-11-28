Derince'de Cinayet Davasında Cezalar Açıklandı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık L.Ç, maktul Rüstem Duman'ın müşteki eşi ve taraf avukatları hazır bulundu, tutuksuz sanık F.G. ise katılmadı.

Mütalaaya karşı son savunması alınan sanık L.Ç, olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Sanık L.Ç'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma"dan 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanık F.G'ye "suçluyu kayırma" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Derince ilçesinde 5 Nisan 2023'te Sırrı Paşa Mahallesi Engin Caddesi'nde Rüstem Duman (45) ile L.Ç. arasında çıkan kavgada tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan Duman, hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan şüphelilerden L.Ç. tutuklanmış, F.G. adli kontrol şartıyla salıverilmiş, Y.A. ise serbest bırakılmıştı.