Dervişoğlu fon krizinde 15 saniyede erişilen verinin kamuya açıklanmadığını söyledi - Son Dakika
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Dervişoğlu fon krizinde 15 saniyede erişilen verinin kamuya açıklanmadığını söyledi

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Dervişoğlu fon krizinde 15 saniyede erişilen verinin kamuya açıklanmadığını söyledi
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, fon krizinde hükümet içinde görev yapan bazılarının 15 saniyede veriye erişebildiğini, kamuoyuyla hiçbir verinin şeffaf paylaşılmadığını söyledi. Dervişoğlu, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

(ANKARA)- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, fon krizine ilişkin, "Bu hükümetin içinde görev yapan bazıları tuşlara basarak, düğmelere basarak kim ne yaptı, kim ne aldı, kim ne kazandı, kim ne kaybetti, 15 saniye içinde bunu öğrenebilme imkanına sahiptir. Kamuoyuyla hiçbir veri şeffaf bir biçimde paylaşılmıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'in 28. Dönem 5. Yasama yılı dolayısıyla toplanacak TBMM Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fon krizine ve yeni anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Münferit bir olayla karşı karşıya değiliz. Magazinel bir olayla da karşı karşıya değiliz. Yani elimizde de veri yok. Bu hükümetin içinde görev yapan bazıları tuşlara basarak, düğmelere basarak kim ne yaptı, kim ne aldı, kim ne kazandı, kim ne kaybetti, 15 saniye içinde bunu öğrenebilme imkanına sahiptir. Kamuoyuyla hiçbir veri şeffaf bir biçimde paylaşılmıyor.

Her gün de başka bir şeye uyanıyoruz. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin bu en büyük soygunuyla karşı karşıya iken kamuoyunda farklı gündem maddeleri ortaya atılarak birtakım örtüler oluşturulmaya çalışılıyor. Bizi doğrulardan ve gerçeklerden kimse uzaklaştıramaz. Bu zamana kadar bazı şeyleri püskürtüp bertaraf etmiş olabilirler. Ama biz doğru yerden bakarak, çözümü de doğru yerde arayarak bu sürecin aydınlanmasına katkı sağlayacağız."

"NEYİ YAPAMIYORLAR DA YAPMAK İSTİYORLAR, ONU KAMUOYUNUN ÖNÜNE GETİRSİNLER"

Yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyen Dervişoğlu, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

"Meclis Başkanı konuşacak, Cumhurbaşkanı konuşacak. Zannediyorum ki bir anayasa değişikliğini gündeme getirecekler ya da bir anayasa arayışını. Bunu her fırsatta söylüyorlar. 'Sivil anayasa, darbenin izlerini taşımayan anayasa' vesaire her yasama yılında gündeme getiriyorlar. Ama görüyoruz ki incir çekirdeğini dolduracak herhangi bir şey yok ortada. Bu teklifleri ortaya atanların neyi yapmayı arzuladıklarını görmek istediğimi belirtmek istiyorum. Bu anayasa talebiyle bu zamana kadar neyi yapamıyorlar da yapmak istiyorlar, onu kamuoyunun önüne getirsinler. Önümüzdeki dönem oldukça hararetli geçecek Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından, gündem itibarıyla söylüyorum. İYİ Parti milletvekilleri bu sürece hazırdır."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Dervişoğlu fon krizinde 15 saniyede erişilen verinin kamuya açıklanmadığını söyledi - Son Dakika
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