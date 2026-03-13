Dervişoğlu'ndan İstiklal Marşı Açıklaması

(MUŞ) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Karaman'da İstiklal Marşı'nın Arapça okutulmasına ilişkin, "Ben bunu yapanların Atatürk'ün ifade ettiği Gençliğe Hitabesi'nde 'gaflet-dalalet-hıyanet' diyor ya; artık bu üçünden hangisini bu millet bunu yapanlara yakıştırıyor doğrusunu isterseniz zaman içerisinde göreceğimize inanıyorum. Ama bana sorarsanız bu bir tam bir dalalet halidir ve sapkınlıktır. Buradan gaflet, delalet, ihanet içerisinde olanlara ve buna seyirci kalanlara da bir kere daha sesleniyorum. Türkiye sahipsiz değildir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Doğu gezisinin ikinci gününde ilk durağı partisinin Muş İl Başkanlığı oldu. Dervişoğlu, Van'dan Muş İl Başkanlığı'na geçerken Van'ın Alacabük mevkindeki güvenlik noktasında durarak güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi. Dervişoğlu, partisinin Muş İl Başkanlığı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Muş İl Başkanı Mehmet Özmen ve teşkilat üyelerine teşekkür eden Dervişoğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatına ilişkin üzüntülerini dile getirdi. Dervişoğlu, Karaman'da bir imam hatip lisesi öğretmen ve öğrencilerinin 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü töreninde İstiklal Marşı'nın bir bölümünün Arapça olarak okutulmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Yakından takip ettiğimiz bir husus. Bu hükümetin özellikle iş başına geldiği günden beri tarihimizle alakalı günlere nazire yaptığı kanaatini taşıyorum. Bir dönem oldu hatırlıyorsunuz, Vahdettin Köşkü'nden donanmayı selamladılar. Bir dönem oldu Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde yine Erzurum Kongresi'nin yapıldığı salonda Avrupa Birliği Uyum Yasaları imzalandı. Yine belli bir dönem oldu Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümünde, bir 29 Ekim'de Irak'ın kuzeyinden kalkan peşmerge, Suriye'nin kuzeyine konuşlandırıldı. Bugünlerin özel seçildiği kanaatini taşıyorum. Bugün de İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde hem de Türkçe'nin başkenti Karaman'da, Karamanoğlu Mehmet Bey'in diyarında özel surette böyle bir şeyin yapılmış olmasını fevkalade değerlendirmeye muhtaç bir durum olarak görüyorum."

"Bu bir tam bir dalalet halidir ve sapkınlıktır"

İstiklal Marşı'nın sözleri de bir başka şarkıya aranje edilebilecek sözler değildir. Dolayısıyla ben bunu yapanların Atatürk'ün ifade ettiği Gençliğe Hitabesi'nde 'gaflet-dalalet-hıyanet' diyor ya; artık bu üçünden hangisini bu millet bunu yapanlara yakıştırıyor doğrusunu isterseniz zaman içerisinde göreceğimize inanıyorum. Ama bana sorarsanız bu bir tam bir dalalet halidir ve sapkınlıktır. Bu sapkınlığı yapanlara müdahale etmeyenler de var orada; devletin valisi var, bütün idari ve mülki amirler orada, emniyet müdürü orada, alay komutanı orada, üniversite rektörü orada. Yani böyle bir sapkınlık orada hayata geçirilirken, onların da buna seyirci kalmalarını halini ziyadesiyle yadırgadığını bilmenizi istiyorum.

"Aziz milletimizi böyle bir işe vesile olanları protesto etmeye davet ediyorum"

Nasıl bunu yapanlar dalalet içerisindeki sapkınlarsa bunu izleyenler de bana göre makam, mevki ve ikbal kaygısına kapılmış gafillerdir. Buradan aziz milletimizi böyle bir işe vesile olanları protesto etmeye davet ediyorum. Son derece dikkatli değerlendirilmesi gereken bir husustur. Buradan gaflet, dalalet, ihanet içerisinde olanlara ve buna seyirci kalanlara da bir kere daha sesleniyorum. Türkiye sahipsiz değildir."