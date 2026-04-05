Dervişoğlu'ndan Şehitler İçin Şiir

05.04.2026 13:16
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, şehitler için kaleme aldığı ve seslendirdiği "Akçabardaklar" şiiri, İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, şehitler için kaleme aldığı ve seslendirdiği "Akçabardaklar" şiiri, İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İYİ Parti sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımızın, aziz şehitlerimiz için kaleme aldığı ve seslendirdiği şiiri" notuyla "Akçabardaklar" isimli şiirin videosu paylaşıldı.

Dervişoğlu'nun, halk arasında Kardelen olarak bilinen çiçeğin adını verdiği "Akçabardaklar" şiirini seslendirdiği videoda, şehit ailesine şahadet haberi verilirken yer alan sahnelerin yanı sıra PKK tarafından kaçırılan şehit astsubay Semih Özbey'in görüntüleri de yer aldı.

Videoda, şehit çocukları, şehit mezarları, şehitler için yapılan cenaze törenleri ile askerlerin şehit olmadan önce yaptıkları son paylaşımlardan da karelere yer verildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yazıp seslendirdiği "Akçabardaklar" şiiri şöyle:

"Bahar ve onlar, akçabardaklar."

Yine pür ve de canlı. Büyük bir azimle boy verdiler.

Hedefleri yaşamak hakkı ile. Onlarındı hayat, onlarındı toprak.

Ve bir haşin el uzandı acımasızca.

Kopardı dalından, ezdi, çiğnedi.

Akçabardaklar, veda ederken başları dik, şehit oldular.

Korkma akçabardağım ne çıkar kezzap dökseler köküne. Toprak senin, hava senin, su senin.

Kök salmışsın arzın merkezine. Ezilir ezilir, yine büyürsün."

Kaynak: ANKA

