Dervişoğlu\'ndan Zübeyde Hanım Ziyareti

ZÜBEYDE HANIM ANIT MEZARI'NI ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kentteki programı kapsamında, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret etti. Dervişoğlu edilen duaların ardından anıta karanfil bıraktı. Müsavat Dervişoğlu daha sonra Karşıyaka Çarşısı'nı dolaşarak esnafla bir araya geldi. Dervişoğlu'na İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ve diğer partililer de eşlik etti. Kadın esnafın Anneler Günü'nü kutlayan Dervişoğlu, günün anısına çiçek ve küçük hediyeler dağıttı. Çarşı ziyareti sırasında vatandaşların ilgisi ile karşılanan Dervişoğlu, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR,