Derya Yanık, Adalet Bakanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Derya Yanık, Adalet Bakanı'nı Ziyaret Etti

16.06.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık, Adalet Bakanı Gürlek ile verimli bir görüşme yaptı.

(TBMM) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, komisyon üyeleriyle Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti. Yanık, ortak çalışma alanları ve istişare içerisinde yürütülebilecek konular hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, komisyonun Cumhur İttifakı üyeleriyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını bildirdi.

Yanık, ziyarette, hukukun üstünlüğü, adalet hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği ile kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını kaydederek, "Meclis ve yürütme ortak paydasında, ortak çalışma alanlarımız ve istişare içerisinde yürütülebilecek konular hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ev sahiplikleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Tbmm İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, İnsan Hakları, Derya Yanık, Politika, İnceleme, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derya Yanık, Adalet Bakanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı
10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı 10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı
Rusya’da stratejik bombardıman uçağı düştü Rusya'da stratejik bombardıman uçağı düştü
Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti
ABD’den İsrail’e: Lübnan’dan kademeli olarak çekil ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi küresel bir seferberliğe dönüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi küresel bir seferberliğe dönüştü

18:15
Konya’da İtalya’ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
18:11
Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor
Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor
18:02
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka Ekipler bile gördüklerine inanamadı
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka! Ekipler bile gördüklerine inanamadı
17:29
Arkadaşının kızını “Sana eşofman aldım“ diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Arkadaşının kızını "Sana eşofman aldım" diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
16:39
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim! Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 21:04:45. #7.13#
SON DAKİKA: Derya Yanık, Adalet Bakanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.