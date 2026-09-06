Destici, Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'nı telefonla tebrik etti - Son Dakika
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Destici, Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'nı telefonla tebrik etti

Destici, Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları\'nı telefonla tebrik etti
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Destici, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı arayarak Filenin Sultanları ve teknik heyete tebriklerini iletti ve sosyal medyada övgü dolu paylaşım yaptı.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Destici, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak Filenin Sultanları ve teknik heyete tebriklerini iletti.

Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Koskoca bir millete voleybolu sevdiren; çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerini büyüten, ufkunu açan, onlara ilham veren Filenin Sultanları" ifadelerini kullandı.

Milli takımın Türk bayrağını dalgalandırması ve İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmesinin ayrı bir gurur olduğunu belirten Destici, "Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Mükemmelsiniz Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları" dedi.

Destici, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak Filenin Sultanları ve teknik heyeti tebrik etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Destici, Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'nı telefonla tebrik etti - Son Dakika

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