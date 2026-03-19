Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici'den Ramazan Bayramı Mesajı

19.03.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Destici, bayramın barış ve huzur getirmesini diledi, zulümlere karşı birlik çağrısı yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bayramın, ülkemiz, milletimiz, Türk İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve mutluluğa vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Destici, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bölgede ve dünyada savaşların, ölümlerin, çatışmaların tetiklediği ekonomik krizlerin, yokluğun, açlığın, hastalıkların ve göçlerin gölgesinde bir ramazan geçirildiğini belirtti.

Ramazanın manevi iklimini vatandaşlarla, teşkilatlarla, deprem bölgesindeki vatandaşlarla, Kıbrıs'ta, Balkanlar'da, Türkmeneli'nde ve Orta Asya Türk cumhuriyetlerindeki soydaşlarla paylaştıklarını aktaran Destici, "Bizim ülkemizde, bayramlar en çok, çocuklarımızla, çocuklarımızın sevinçleriyle yaşanır, hatırlanır. Bu yönüyle bayramlar en çok çocuklarımıza aittir." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, Filistin, Gazze, Yemen, Afrika, Suriye, Lübnan ve İran'da yaşanan çocuk ölümlerinin Ramazan Bayramı'na dair sevinci gölgelediğini ifade ederek İsrail'in saldırılarını lanetledi.

Bölgede yaşanan acıların küresel güçlerin saldırılarıyla derinleştiğini vurgulayan Destici, İslam ülkelerinin önemli bir kısmındaki yöneticilerin sessiz kaldığını ve bunun da ağır bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

Şahit olunan zulmün ve güvenliği tehdit eden risklerin sona ermesinin, kimlik ve değerler etrafında birlik sağlanmasına bağlı olduğuna işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız problemleri, ancak var oluş gayemize sarılarak, birlik ve dayanışma içinde aşabileceğimiz inancıyla, Müslüman Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın, ülkemiz, milletimiz, Türk İslam alemi ve tüm insanlık için, barış, huzur ve mutluluğa vesile olmasını diliyorum. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 19:03:31. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.