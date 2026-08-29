Destici: Milletimiz bağımsızlığını pazarlık konusu yapmaz - Son Dakika
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Destici: Milletimiz bağımsızlığını pazarlık konusu yapmaz

Destici: Milletimiz bağımsızlığını pazarlık konusu yapmaz
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BBP lideri Mustafa Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Türk milletinin bağımsızlığını asla pazarlık konusu yapmayacağını, vatanını tehditlere teslim etmeyeceğini vurguladı ve şehitleri minnetle andı.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türk milleti, bağımsızlığını hiçbir pazarlığın konusu yapmaz; vatanını hiçbir tehdide, geleceğini hiçbir yabancı iradeye teslim etmez" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Destici, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, Türk milletinin kendisine çizilmek istenen karanlık kaderi reddederek kendi geleceğini yeniden yazdığı gündür.

Kocatepe'den yükselen istiklal iradesi, Dumlupınar'da zafere ulaşmış; yalnız vatan topraklarımız değil, milletimizin onuru, hürriyeti ve istikbali de kurtarılmıştır. Bu büyük zafer bize göstermiştir ki zafer, yalnızca düşmanı yenmek değildir. Asıl zafer; korkuyu yenmek, çaresizliği reddetmek ve milletin kendi geleceğine sahip çıkmasıdır.

Türk milleti, bağımsızlığını hiçbir pazarlığın konusu yapmaz; vatanını hiçbir tehdide, geleceğini hiçbir yabancı iradeye teslim etmez.

30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 104'üncü yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.

Zaferimiz kutlu, birliğimiz daim, devletimiz ebedi olsun."

Kaynak: ANKA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici: Milletimiz bağımsızlığını pazarlık konusu yapmaz - Son Dakika

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