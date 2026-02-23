Destici, Şehit Ailesine İftar Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici, Şehit Ailesine İftar Ziyareti Gerçekleştirdi

23.02.2026 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eşi Şükriye Destici ve BBP Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin ile birlikte, 2016 yılında Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen Mehmet Uygun’un ailesini ziyaret etti.

(ANKARA) - Büyük Birik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eşi Şükriye Destici ve BBP Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin ile birlikte, 2016 yılında Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen Mehmet Uygun'un ailesini ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, ziyaret kapsamında şehidin babası Hayri Nadi Uygun ve annesi Behiye Uygun'un evinde iftar yaptı.

İftar sonrası aile ile bir süre sohbet eden Destici, şehit ailelerinin milletin emaneti olduğunu belirterek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Şehit Mehmet Uygun ve tüm şehitler için dua edildi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Destici, Mehmet Uygun, Etkinlik, Misafir, Şırnak, Güncel, İftar, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici, Şehit Ailesine İftar Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

22:19
14 aylık İkra bebeğin yaralandığı olayda iki taraf da birbirini suçladı
14 aylık İkra bebeğin yaralandığı olayda iki taraf da birbirini suçladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 23:36:32. #7.11#
SON DAKİKA: Destici, Şehit Ailesine İftar Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.