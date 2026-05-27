Destici: Zulmün Son Bulmasını Niyaz Etti

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Doğu Türkistan'dan Filistin'e kadar bütün Türk ve İslam coğrafyalarında zulmün, soykırımın, katliamların son bulmasını niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu mesaj yayımladı. Destici, paylaşımına eklediği yazılı mesajda, Gazze'de "on binlerce anne ve çocuğun katledildiğini", İran'da ise "kız çocuklarının bulunduğu okul binasının bombalandığını" belirterek, "Vicdan sahiplerinin mutlu olabilmeleri çok kolay değil" ifadelerine yer verdi.

Destici, yazılı mesajında ayrıca, "Kötülüğü, zulmü, adaletsizliği ve acımasızlığı ancak sevgiyle, dayanışmayla; birbirimize ve değerlerimize sarılarak yenebiliriz ve yeneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Videolu mesajında ise Kurban Bayramı'nın manevi anlamına vurgu yapan Destici, "Yarın hep birlikte Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Kurbanlarımızı keseceğiz. Bayram namazımızı kılacağız. Anne, baba, akraba, eş, dost ziyaret edeceğiz. Bayramlaşacağız, kucaklaşacağız" dedi.

Kevser Suresi'ne atıfta bulunan Destici, "Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde, 'O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes' buyurmuştur. İmkanı olan bütün Müslümanlar elbette ki bu emre uyacaktır" ifadelerini kullandı.

Destici, mesajının devamında, "Doğu Türkistan'dan Filistin'e kadar bütün Türk ve İslam coğrafyalarında zulmün, soykırımın, katliamların son bulmasını, o kardeşlerimizin de bizler gibi özgürce, mutluluk içerisinde aileleriyle sevinerek nice bayramlara erişmelerini, nice bayramları idrak etmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz" diyerek tüm vatandaşların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.