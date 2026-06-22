DEÜ'de Siber Saldırı Girişimi Tespit Edildi - Son Dakika
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DEÜ'de Siber Saldırı Girişimi Tespit Edildi

22.06.2026 23:09
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Dokuz Eylül Üniversitesi'nde siber saldırı girişimi sonrası veri güvenliği ihlali olmamıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bilgi sistemlerine yönelik siber saldırı girişiminin tespit edildiğini, yapılan incelemelerde veri güvenliği ihlali bulunmadığının belirlendiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, 21 Haziran saat 20.30 itibarıyla üniversitenin bilgi sistemlerine yönelik bir siber saldırı girişimi tespit edildiği belirtildi.

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), izleme sistemlerinden alınan bildirimler üzerine ilgili birimlerce inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, teknik değerlendirmeler sonucunda saldırı girişiminin kritik alt yapıyı hedef alan yüksek etkili siber tehdit olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, sürecin ilk anından itibaren üniversitenin Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) koordinasyonunda gerekli güvenlik tedbirleri alındığı, sistemlerin ve verilerin korunması amacıyla internet erişimi ile etkilenen sunucuların kontrollü şekilde devre dışı bırakıldığı kaydedildi.

Veri güvenlik ihlalinin olmadığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gece boyunca sürdürülen çalışmalar kapsamında kayıt ve izleme sistemleri detaylı olarak incelenmiş, veri güvenlik ihlalinin olmadığı tespit edilmiştir. Bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi amacıyla etkilenen sistemler yeniden faal hale getirilmiştir. Bu bağlamda hastanemizin bilgi yönetim sistemi 22 Haziran Pazartesi sabah 07.30 itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlamıştır.

Konu, ilgili kamu kurumlarına bildirilmiş olup süreç, T.C. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı ile işbirliği içerisinde titizlikle takip edilmektedir."

Üniversitenin olayla ilgili gerekli teknik ve idari tedbirleri aldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Teknoloji, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEÜ'de Siber Saldırı Girişimi Tespit Edildi - Son Dakika

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