Dev yılanların çiftleşme dansı kamerada

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Yılanların çiftleşme dansı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dev yılanların çiftleşme dansı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, görüntüler Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmesi Müdürlüğü sahasında yer alan Habur Bölgesinde çekildi. Traktörle tarlaya giden bir çiftçi, yolun ortasında boyları yaklaşık 2 metre olan 2 siyah yılan gördü. Yılanların birbirine sarılarak çiftleşme dansı yaptıklarını fark eden çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.