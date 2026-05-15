DEVA Milletvekili İstifa İddialarını Yalanladı

(ANKARA) - Yaptığı paylaşım nedeniyle partisinden istifa edeceği iddia edilen DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, ANKA'ya yaptığı açıklamada, iddiaları yalanlayarak, kitap yazdığını belirtti. Kaya, "'Bismillah' deyince parti değişimi oluyor herhalde" dedi.

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı "Vira Bismillah. Olanda ve olacakta hayır vardır" paylaşımının ardından partisinden istifa edeceği gündeme geldi.

Konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kaya, istifa edeceği iddialarını yalanlayarak, "Türkiye'nin sosyopolitik ikliminin de çok enteresan bir noktada olduğunu görmüş bulunduk" dedi.

Türkiye'nn sosyal ve politik yaşamından olayların aktarıldığı bir kitap yazdığını dile getiren Kaya, kitabın ilk bölümünü tamamlamasının ardından "bismillah" dediğini kaydetti.

Kaya, ülkedeki "bismillah"ın anlamının politik geçişlere indirgendiğini vurgulayarak, "'Bismillah' deyince parti değişimi oluyor herhalde. 'Bismillah' Müslümanın eylemidir. Bir yeri açarken dersiniz, dükkanı açarken dersiniz, su içerken dersiniz. En azından biz öyle yapıyoruz. Ben de kitabı yazmaya başladım, temize geçiyorum, bereketli olsun diye 'bismillah' dedik. Tabii süreç politik yorumlara evrildi" değerlendirmesinde bulundu.