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DEVA Partisi, 31 Mart seçimlerine kendi adaylarıyla girecek - Son Dakika
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DEVA Partisi, 31 Mart seçimlerine kendi adaylarıyla girecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçime kendi listeleriyle gireceklerini belirterek, Türkiye'nin her köşesinde seçim günü eline pusulayı alan vatandaşlar DEVA Partisi logosunu görecek. Gönül rahatlığıyla temiz ve iyi yönetime oy verebilecekler. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Ekrem Kurt'u aday gösterdiklerini söyleyen Babacan, 5 ilçenin de adaylarını tanıttı.

DEVA Partisi, 31 Mart seçimlerine kendi adaylarıyla girecek
10.01.2024 - 12:32,
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçime kendi listeleriyle gireceklerini belirterek, "Duymayan varsa duysun, bilmeyen varsa öğrensin. DEVA Partisi, önümüzdeki 31 Mart seçimlerine kendi adıyla sanıyla, kendi logosuyla, amblemiyle, kendi gücüyle girecek" dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çeşitli ziyaretler için Gaziantep'e geldi. İl başkanlığındaki toplantıya katılan Babacan, partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanları adaylarını açıkladı. Babacan, Deva Partisi olarak, milli veya dini değerleri istismar ederek ayrıştırmaya çalışan kim varsa, hepsine karşı çıkacaklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Ülkemiz kutuplaştırıcı siyasetin, ayrıştırıcı siyasetin yeniden esiri yapılmak isteniyor. İktidardan söz etmiyorum bakın, muhalefet de yapıyor bunu. Gazze mitinginden dönerken yumruklu saldırıya maruz kalan İsmail Bey'i hepimiz gördük. Saldırıyı gerçekleştiren genç kardeşimizi bir kenara ayırıyorum. Gençler hata yaparlar. Hatalarını savunmadan, onlara doğru yolu göstermek bizim görevimiz. Mücadelemiz gençlerle değil. Mücadelemiz, gençleri öfkeyle dolduran, onları kendi insanına düşman eden zihniyetle. Yumruk yiyen vatandaşımız, İsmail Bey, 'Genç kardeşimiz hata yapmış, affederim' dedi. Yumruk atan kardeşimiz bile savunmadı yaptığını. Pişman olduğunu söyledi. Fakat bazı siyasetçiler ne yaptı? Yumruğu yiyen vatandaşımıza bir 'Geçmiş olsun' dileğini bile çok gördüler. Hiç kimseden ses çıkmadı. Ses çıkaranlarsa, ne acıdır ki yumruğu, şiddeti savundular. İfade özgürlüğü deyip duranlar, ifade özgürlüğünü askıya aldılar. Yetmedi, son kullanma tarihi çoktan geçmiş sloganları raftan indirdiler. Kimse kusura bakmasın; biz bu ülkeyi, milli veya dini değerlerimizi istismar ederek ayrıştırmaya çalışan kim varsa, hepsine karşı çıkacağız. İktidarmış, muhalefetmiş, ayırt etmeden karşı çıkacağız. Biz, gençlerimizin bu uğurda maşa olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz."

'SEÇİME KENDİ ADAYLARIMIZLA GİDECEĞİZ'

31 Mart seçimlerine kendi listeleriyle gireceklerini ifade eden Babacan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Duymayan varsa duysun, bilmeyen varsa öğrensin. DEVA Partisi, önümüzdeki 31 Mart seçimlerine kendi adıyla sanıyla, kendi logosuyla, amblemiyle, kendi gücüyle girecek. Türkiye'nin her köşesinde seçim günü eline pusulayı alan vatandaşlarımız DEVA Partisi logosunu görecek. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla temiz ve iyi yönetime oy verebilecek. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız bileğinin gücüyle, alnının teriyle, boğazından haram tek lokma geçmemiş adaylarımıza oy verebilecek. Gaziantepliler de 31 Mart günü oy pusulasını ellerine alacak ve damgayı DEVA logosuna basacak."

Konuşmaların ardından Babacan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Ekrem Kurt'u aday gösterdiklerini söyleyip, 5 ilçenin de adaylarını tanıttı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: DEVA Partisi, 31 Mart seçimlerine kendi adaylarıyla girecek - Son Dakika
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