DEVA Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı cinayetiyle ilgili mütala açıklandı

Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde tartıştığı Fırat Ceylan tarafından tabancayla vurularak öldürülen DEVA Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Savaş Taş (41) cinayetiyle ilgili Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Fırat Ceylan hakkında Taş'a karşı 'kasten öldürme' suçundan müebbet, olayda silahla ayağından vurulan iş yeri çalışanı İ.K.'ya karşı ise 'silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep etti. Duruşmada dinlenen Fırat Ceylan, Savaş Taş'ın babası ve eşinden özür dilerken Taş'ın babası ise "Makine davasından dolayı mahkemeye tazminat davası açabilirlerdi. Beni, eşi ve çocuğunu mağdur ettiler" ifadelerini kullandı.

Olay, 21 Eylül 2022'de, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Fırat Ceylan ve ağabeyi R. Ceylan, borç- alacak meselesinden husumetli olduğu, DEVA Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi Savaş Taş'ın tekstil atölyesine gitti. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Fırat Ceylan, Savaş Taş'ı tabancayla vurdu. Bu sırada seken mermilerden biri de iş yeri çalışanı İ.K. isimli kadının ayağına isabet etti. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taş, kurtarılamadı. İ.K. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden Fırat Ceylan tutuklandı, R. Ceylan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fırat Ceylan hakkında 'kasten öldürme' ve 'silahlı yaralama' suçundan, R. Ceylan hakkında ise 'suça iştirak'ten dava açıldı.

TİCARİ ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Olay ile ilgili açılan davanın 5'inci duruşması bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Fırat Ceylan, öldürülen Savaş Taş'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Fırat Ceylan ve kardeşi R. Ceylan'ın, Savaş Taş ile ticari anlaşmazlık yaşadığını belirtti. Savcı, olay tarihinde Ceylan kardeşlerin otomobille Taş'ın dükkanına geldiklerini, iş yerinde yaşanan tartışma ve arbede sonrasında Fırat ve ağabeyinin buradan çıktıkları, Taş'ın da arkasından geldiğini ve tartışmanın devam ettiğini ifade etti.

'ARACININ KAPISINI AÇARAK SAVAŞ TAŞ'A ATEŞ ETTİ'

Ağabeyinin Fırat Ceylan'ı tartışmanın büyümemesi için aracına bindirip Savaş Taş ile tartışmaya devam ettiğini belirten Cumhuriyet savcısı, Fırat Ceylan'ın aracın kapısını açarak elinde bulunan tabancayı maktule doğrulttuğunu ve birden fazla kez ateş etmek suretiyle ölümüne sebebiyet verdiğini belirtti. Savcı ayrıca, Ceylan'ın tabancasından çıkan mermilerden birinin İ.K.'nın ayağına isabet ettiği ifadelerine de yer verdi.

GÖRÜNTÜ KAYITLARI DA MÜTALAADA YER ALDI

Savcı, mütalaasında olay günü çekilen görüntü kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporuna da yer verdi. Kayıtlarda Ceylan'ın, Savaş Taş'a hitaben 'Çık lan dışarı, erkek misin oğlum sen, yakarım seni, kafanı koparırım senin, hazırlığını yap' şeklinde sözlerinin ardından küfrettiği, Taş'ın ise sanıkların arabaya bindiği sırada 'Bekle, bekle gitme bekle, o iş bitti ya' şeklinde sözler sarf ettiği yer aldı.

TUTUKLU SANIK HAKKINDA MÜEBBET VE 12 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Savcı, Fırat Ceylan hakkında Savaş Taş'a karşı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, 'tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, 'alenen hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etti. Olayda Ceylan'ın silahından çıkan kurşunla ayağından yaralanan İ.K. ile ilgili savcı, 'silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep etti. Olayda kullanılan silahla ilgili savcı, Ceylan hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Tutuksuz sanık R. Ceylan hakkında savcı, mütalaasında Savaş Taş'ın ellerine vurarak yaralanmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istedi.

'OĞLUMU ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİKLERİ TELEFON GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞILMAKTADIR'

Öldürülen Savaş Taş'ın babası Aydın Taş, "Telefon görüşmelerinde sanıkların oğlumu öldürmeye karar verdikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca öldürdükten sonra Fırat'ın kardeşi A. Ceylan'a 'Biz öldürme işini hallettik, elhamdülillah' diye söylemektedir. Oğlum haksız yere öldürüldü. Makine davasından dolayı mahkemeye tazminat davası açabilirlerdi. Beni, eşi ve çocuğunu mağdur ettiler" dedi.

Savaş Taş'ın eşi Pınar Taş ise "Eşime R. Ceylan'ın yumrukla vurduğunu gördüm. Fırat da aynı şekilde vurdu. Biz, bunları dışarı çıkardık. Dışarıda herhangi bir kavga olmadı. Gidecekleri sırada Fırat, eşime küfretti. Biz ofisin kapısının yanındaydık, küfürden sonra dışarı çıktık. R. Ceylan bu sırada kardeşini tutup arabaya götürdü ve eşime karşı 'Hazırlığını yap' dedi. Eşim sanıklara küfretmedi. Bizim dışarı çıkmamız ile ateş etmesi bir anda oldu" ifadelerini kullandı.

'İLK ÖNCE BANA SONRA DA AĞABEYİME VURDU'

Duruşmada söz verilen Fırat Ceylan, Savaş Taş'ın babası ve eşinden özür diledi. Ceylan, Savaş Taş'ın kendilerini ticari olarak zarara uğrattığını, kendisine iletmelerine rağmen mağduriyetlerini gidermediğini belirtti. Ceylan, "Olay günü karşılıksız çıkan çekimin düzeltme hakkını kullanmak ve makineler hakkında konuşmak istedim ancak benim mağduriyetimi anlamadı. Gayet sakin davrandı. İlk önce bana vurdu, sonra da ağabeyime vurdu. Bana vurduktan sonra ben de kendisine vurdum. Ağabeyimin vurup vurmadığını hatırlamıyorum" dedi.

'BEN SAVAŞ'IN YÜZÜNDEN PERİŞAN OLDUM'

Küfrü, kendisine edildikten sonra etmiş olabileceğini ayrıca tehdit ettiğini hatırlamadığını söyleyen Ceylan, "Arabaya binip gideceğimiz sırada bana küfretti. Ben de bunun üzerine tabancayı çıkartarak kendisine ateş etmeye başladım. İlk önce hedef gözetmeden 3- 4 el ateş ettim, sonrasında 1- 2 basamak kendisini takip ettim. Ben Savaş'ın yüzünden perişan oldum, ekonomik dar boğaza girdim" ifadelerini kullandı.

Avukatların mütalaaya karşı süre istemesi nedeniyle duruşma ileri bir tarihe ertelendi.