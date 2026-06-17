DEVA Partisi\'nden TBMM\'ye Tepki

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, NATO Zirvesi gerekçesiyle TBMM Genel Kurulu'nun üç gün çalıştırılmamasına ilişkin "Yıllardır F-35'ten CAATSA'ya, S-400'den Halkbank dosyasına kadar her başlıkta Trump'ın iki dudağının arasından çıkacak cümleye umut bağlayanların, şimdi Trump Ankara'ya geliyor diye milletin Meclis'ini geri plana itmesi tesadüf değildir" dedi.

Şahin, NATO Zirvesi gerekçesiyle TBMM Genel Kurulu'nun üç gün çalıştırılmamasına tepki gösterdi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"NATO Zirvesi yapılacak diye TBMM Genel Kurulu'nun üç gün çalıştırılmaması sadece kötü bir takvim tercihi değil, iktidarın devleti nasıl gördüğünü ele veren ağır bir siyasi tablodur. Trump gelecek, NATO liderleri Ankara'da olacak diye Gazi Meclis'in kürsüsünü susturmayı normalleştiren anlayış bu ülkeye güven değil mahcubiyet hissettirir. Yıllardır F-35'ten CAATSA'ya, S-400'den Halkbank dosyasına kadar her başlıkta Trump'ın iki dudağının arasından çıkacak cümleye umut bağlayanların, şimdi Trump Ankara'ya geliyor diye milletin Meclisini geri plana itmesi tesadüf değildir. Neyden çekiniyorsunuz? Trump'tan mı, NATO'dan mı yoksa milletin kürsüsünden mi? TBMM, iktidarın yabancı lider takvimine göre perde indirip ışık kapatacağı bir salon değildir. Burası milletin evidir. Milletin evi, misafir geliyor diye kapatılmaz."