Evrenimiz Dev Bir Kara Deliğin İçinde Olabilir

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni çalışmalar, evrenimizin devasa bir kara deliğin içinde bulunduğu teorisini destekliyor. Kara delik kozmolojisi, evrenin yapısı ve doğası üzerine sarsıcı iddialar ortaya koyuyor.

Uzayın derinliklerindeki karanlık, hayal ettiğimizden farklı bir yapının parçası olabilir. Astronomide tartışılan 'kara delik kozmolojisi' teorisi, son verilerle sarsıcı bir iddiayı yeniden gündeme taşıdı: hepimiz devasa bir kara deliğin içinde yaşıyor olabiliriz. Bu teoriye göre, evrenimiz başka bir evrendeki kara deliğin kalbinde yer alıyor ve kendi evrenimizdeki kara deliklerin içinde de bambaşka evrenler saklanıyor.

Yarım asır önce fizikçi Raj Kumar Pathria tarafından atılan temeller, Einstein'ın görelilik kuramı ve Karl Schwarzschild'in çalışmalarına dayanıyor. Pathria, gözlemlenebilir evrenin yarıçapının, evrenin toplam kütlesinin oluşturacağı 'olay ufku' yarıçapıyla örtüştüğünü fark etti, bu da bir kara deliğin içindeki duruma benzerlik gösteriyor.

2025 yılında yayımlanan iki çalışma, bu teoriyi destekledi. James Webb Uzay Teleskobu verileri, 250'den fazla uzak galaksinin dönüş yönlerini analiz etti ve ezici çoğunluğun aynı yöne eğilim gösterdiğini ortaya koydu, bu da evrenin bir kara delik gibi döndüğü şüphesini doğurdu. Diğer çalışma, Büyük Patlama'nın bir 'sıçrama' olduğunu ve kara deliklerin merkezindeki çöküşün yeni evrenler doğurabileceğini savunuyor.

Fizikçi Lee Smolin'in 'kozmoloji doğal seçilim' fikri, bu tabloya biyolojik bir derinlik katıyor: her kara delik yeni bir evren doğuruyor ve evrim teorisine benzer şekilde, yıldız oluşumuna elverişli evrenler daha fazla kara delik üretiyor. Bu teoriler doğruysa, karanlık madde gibi gizemler anlam kazanabilir. Şu anki teknolojiyle kesin kanıtlanamasa da, evrenin dinamik bir yapıya sahip olduğu fikri güçleniyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Ronaldo’nun gollerini sildiler Ronaldo'nun gollerini sildiler
1 dakikada dünya rekoru kırdı 1 dakikada dünya rekoru kırdı
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici’den tepki Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki
En sonunda bunu da gördük Sahaya kangallarla çıktılar En sonunda bunu da gördük! Sahaya kangallarla çıktılar
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 11:59:50. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.