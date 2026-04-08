Evrenimiz Dev Bir Kara Deliğin İçinde Olabilir

Uzayın derinliklerindeki karanlık, hayal ettiğimizden farklı bir yapının parçası olabilir. Astronomide tartışılan 'kara delik kozmolojisi' teorisi, son verilerle sarsıcı bir iddiayı yeniden gündeme taşıdı: hepimiz devasa bir kara deliğin içinde yaşıyor olabiliriz. Bu teoriye göre, evrenimiz başka bir evrendeki kara deliğin kalbinde yer alıyor ve kendi evrenimizdeki kara deliklerin içinde de bambaşka evrenler saklanıyor.

Yarım asır önce fizikçi Raj Kumar Pathria tarafından atılan temeller, Einstein'ın görelilik kuramı ve Karl Schwarzschild'in çalışmalarına dayanıyor. Pathria, gözlemlenebilir evrenin yarıçapının, evrenin toplam kütlesinin oluşturacağı 'olay ufku' yarıçapıyla örtüştüğünü fark etti, bu da bir kara deliğin içindeki duruma benzerlik gösteriyor.

2025 yılında yayımlanan iki çalışma, bu teoriyi destekledi. James Webb Uzay Teleskobu verileri, 250'den fazla uzak galaksinin dönüş yönlerini analiz etti ve ezici çoğunluğun aynı yöne eğilim gösterdiğini ortaya koydu, bu da evrenin bir kara delik gibi döndüğü şüphesini doğurdu. Diğer çalışma, Büyük Patlama'nın bir 'sıçrama' olduğunu ve kara deliklerin merkezindeki çöküşün yeni evrenler doğurabileceğini savunuyor.

Fizikçi Lee Smolin'in 'kozmoloji doğal seçilim' fikri, bu tabloya biyolojik bir derinlik katıyor: her kara delik yeni bir evren doğuruyor ve evrim teorisine benzer şekilde, yıldız oluşumuna elverişli evrenler daha fazla kara delik üretiyor. Bu teoriler doğruysa, karanlık madde gibi gizemler anlam kazanabilir. Şu anki teknolojiyle kesin kanıtlanamasa da, evrenin dinamik bir yapıya sahip olduğu fikri güçleniyor.