Develi'de Yangın: Bir Ölü, Bir Yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 1 kadın hayatını kaybetti, annesi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında M.D. yaşamını yitirdi, yaralanan annesi R.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın, ekiplerce söndürüldü.
