Devlet Bahçeli, Akın Gürlek sorusunu yanıtsız bıraktı

MHP lideri Bahçeli, partisinin bugün düzenlenen grup toplantısının ardından koridordan geçerken basın mensupları mikrofon uzattı.
Basın mensupları Akın Gürlek'in mal varlığıyla ilgili tartışmaları sormak istedi ancak Bahçeli soruyu cevaplamadan yürümeye devam etti.
Öte yandan Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi’nde bugün yayımlanan yazısında Adalet Bakanı Akın Gürlek’e çağrı yapmıştı. Çiçek, Gürlek'in "kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek tapu kayıtları ve e-Devlet verileri üzerinden kamuoyunu ayrıntılı şekilde bilgilendirmesi gerektiğini" yazmıştı.
