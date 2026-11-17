Eskişehir ve Konya'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının korumasında yetişen badminton antrenörü Ayşe Saraçoğlu, hayatını spora ve çocukların gelişimine adadı.

Branşı judo olan ancak lise yıllarında hocalarının yönlendirmesiyle badminton sporuyla tanışan 34 yaşındaki Saraçoğlu, 15 yıllık hakemlik ve antrenörlük kariyerinin ardından gönüllü olarak genç yetenekleri keşfedip eğitmeye başladı.

Konya'dan 6 yıl önce geldiği Karabük'te spor salonu desteği sağlanan Saraçoğlu, gönüllü olarak yetenekli sporcular yetiştirmek amacıyla kendi kulübünü kurdu.

Saraçoğlu, kulüp çatısı altında yaşları 9 ila 16 arasındaki 30 çocuğa badminton eğitimi veriyor. Yetiştirdiği sporculardan bazıları, Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceler elde ederek Saraçoğlu'nu gururlandırdı.

"Birilerinin hayatına dokunmak istiyorum"

Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde memur olarak görev yapan Ayşe Saraçoğlu, AA muhabirine, çocuklara rol model olmak istediğini söyledi.

Spor kariyerinde Türkiye derecelerinin bulunduğunu belirten Saraçoğlu, "Yaklaşık 14-15 yıldır sporun içerisindeyim. Gerek hakemlik kariyerim gerekse antrenörlük hayatım toplam 15 yıl. Karabük'e geldiğimden beri gönüllü eğitim vererek sporcu yetiştirmek için uğraşıyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Coşkun Güven ile İlçe Müdürümüz Sedat Adakan Bey sağ olsun destek çıkarak bize spor salonu açtılar. Ben de bir kulüp kurdum ve kulübümün çatısı altında 5 sporcuyken 30 sporcuya ulaşarak gönüllü eğitim veriyorum." diye konuştu.

Saraçoğlu, hiçbir ücret almadan sporcu yetiştirdiğini dile getirerek, "Birilerinin hayatına dokunmak istiyorum. Bir sporcu kazanmak kolay olmuyor ama biz bu emeği başarıya dönüştürmek istiyoruz." dedi.

Yetiştirdiği sporcular arasında şampiyonalarda derece elde edenlerin olduğuna değinen Saraçoğlu, "Eğitim verdiğim sporcular arasında İşitme Engelliler Badminton Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan bir öğrencim var. Birçok sporcu yetiştiriyorum. Mehmet Emin ve Yusuf Buğra, Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda çift erkekler kategorisinde üçüncülük elde etti. Onları kenarda oynarken keşfettim ve benimle yol almalarını istedim. Ailelerini de teşvik ettim. 'Lütfen benimle bu yolda devam etsinler, badmintonla birleştirelim, sporun gücüyle başarı elde edelim.' dedim. Bu şekilde benimle başarı elde etmiş oldular." ifadelerini kullandı.

"Hocamız hepimizle çok ilgileniyor"

Sporculardan 16 yaşındaki Yusuf Buğra Köse de yaklaşık 2 yıldır badminton oynadığını söyledi.

Ankara'da 31 Ekim-1 Kasım'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası çift erkekler kategorisinde kardeşiyle Türkiye üçüncüsü olduğunu belirten Köse, "Hedefim seneye düzenlenecek şampiyonada birinci olmak, yani dereceyi artırmak. Hocamız gerçekten hepimizle çok iyi ilgileniyor. Sürekli antrenmanlar yapıyoruz. Gayet güzel bir ortam." diye konuştu.

11 yaşındaki Mehmet Emin Köse ise badminton oynamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok güzel ve keyifli bir ortam var. Arkadaşlarla eğleniyoruz." dedi.