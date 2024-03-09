Devlet Malzeme Ofisi ve Milli Savunma Bakanlığı'na yeni atamalar yapıldı

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Gaziantep Bölge Müdürlüğü'ne Özcan Şahin ve Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü'ne Erbil Özdemir atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre; Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Gaziantep Bölge Müdürlüğü'ne Özcan Şahin, görevden alınan Veysel Uyar'ın yerine Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü'ne Erbil Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Vergi Başmüfettişlikleri görevlerine ise 49 yeni isim atandı.