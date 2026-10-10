Hürmüz Boğazı'nda büyük patlama! Süper tanker deniz mayınına çarptı - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda büyük patlama! Süper tanker deniz mayınına çarptı

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Hürmüz Boğazı\'nda büyük patlama! Süper tanker deniz mayınına çarptı
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan alternatif güney rotasını kullanarak ayrılmaya çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını açıkladı. Seyir sistemlerini kapattığı belirtilen gemide büyük bir patlama meydana geldiği, patlamanın kıyı bölgelerden de görüldüğü bildirildi. Dünyadaki akaryakıt fiyatlarını etkileyen bölgeye ilişkin İran, belirlediği geçiş kurallarına uymayan gemilere yönelik sert bir uyarıda bulundu.

Dünyadaki artan akaryakıt fiyatlarının sebebi olarak gösterilen Hürmüz Boğazı'nda petrol taşımacılığına ilişkin yeni bir olay yaşandığı bildirildi. İran'ın açıklamasına göre alternatif rotayı kullanan bir süper tanker deniz mayınına çarptı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SÜPER TANKERDE PATLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, geminin boğazdan ayrılmak için alternatif güney rotasını kullandığı belirtildi. İranlı yetkililerin aktardığına göre tanker, geçiş sırasında deniz mayınına temas etti. Çarpmanın ardından gemide patlama meydana geldi. Patlamanın kıyı bölgelerden de görüldüğü ifade edildi.

SEYİR SİSTEMLERİNİ KAPATTIĞI BELİRTİLDİ

Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, tankerin seyir sistemlerini kapatarak hareket ettiği öne sürüldü. Geminin Hürmüz Boğazı'ndan çıkmak için alternatif güney rotasını tercih ettiği ve bu güzergah üzerinde mayına çarptığı bildirildi. Açıklamada söz konusu gemi, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip tankerler için kullanılan "süper tanker" sınıfıyla tanımlandı. 

İRAN'DAN GEMİLERE SERT UYARI

Patlamanın ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemilere yönelik yeni bir uyarıda bulundu. Yazılı bildiride şu ifadeler kullanıldı: "Hürmüz Boğazı'ndaki kuralları görmezden gelen her geminin akıbeti dehşet verici bir yangındır."

Kaynak: AA
Hürmüz BoğazıPolitikaGüncelDünyaİranSon Dakika

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