Deyrizor'da kimliği belirsiz kişilerin saldırısında 2 güvenlik gücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SANA'nın haberine göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde kimliği belirlenemeyen kişiler devriye görevindeki güvenlik güçlerine saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre saldırıda 2 güvenlik gücü hayatını kaybetti, çok sayıda görevli de yaralandı.
Suriye'nin Deyrizor ilinde kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği saldırıda 2 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler devriye görevindeki Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenledi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 güvenlik gücü öldü, çok sayıda görevli yaralandı.
Kaynak: AA
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