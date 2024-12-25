Deyrizor'da Yıkım: Köprüler Tahrip Oldu - Son Dakika
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Deyrizor'da Yıkım: Köprüler Tahrip Oldu

Deyrizor'daki köprülerin yıkılmasıyla ulaşım güçleşti, halk ciddi sıkıntılar çekiyor.

25.12.2024 15:20
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ÖMER KOPARAN/ZEYNEP KATRE ORAN - Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, rejim güçlerinin saldırılarıyla yerle bir olan Deyrizor şehrinde, Fırat Nehri'nin doğu yakasıyla batısını birbirine bağlayan önemli köprü ve geçitlerdeki yıkımı görüntüledi.

Rejim güçleri ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince farklı zamanlarda düzenlenen hava saldırıları ve topçu atışları sonucu şehirdeki bina, köprü ve geçitler tamamen harabeye döndü.

Deyrizor il merkezinin rejim güçlerinin elinden alınmasıyla kent genelindeki büyük yıkım ve yıllardır temizlenmeyen enkaz yığını, bölge sakinlerinin yaşadığı trajediyi gözler önüne seriyor.

Fırat Nehri'nin doğu ve batı yakalarını birbirine bağlayarak il merkeziyle kırsal arasındaki ulaşımını sağlayan köprülerin yıkılmasıyla bölge halkı, geçişlerini sınırlı sayıda feribot ve teknelerle yapıyor.

AA, yıllar içinde harabeye dönen tarihi Deyrizor Asma Köprüsü ve diğer geçitleri görüntüledi.

"Deyrizor'un hayat damarları kesildi"

Deyrizor sakinlerinden Vesim el-Ahmed, AA'ya yaptığı açıklamada, bölgede El-Muallak Köprüsü olarak bilinen tarihi asma köprünün, şehirle kırsalı birbirine bağlaması nedeniyle bölge sakinleri için önem arz eden bir geçit olduğunu belirtti.

Deyrizor'un simgeleri arasında yer alan bu köprünün, yayaların yürüyerek rahatça öbür tarafa geçiş yapabildiği bir geçit olduğunu kaydeden Ahmed, yıkım sonucu, ne yayaların ne de araçların geçiş imkanının kaldığını dile getirdi.

Ahmed, köprünün, koalisyon güçleri tarafından hedef alınıp yıkılmasıyla şehir merkezi ile kırsal arasındaki bağlantının kesilmesinin amaçlandığını söyleyerek "Deyrizor'un hayat damarları kesildi. Kentin bu kısmı tamamen bağlantısız bir hale geldi. Karşı tarafa geçmek neredeyse imkansız." ifadelerini kullandı.

Tarihi asma köprünün yanı sıra, bölge sakinlerinin ulaşımını sağlayan farklı köprülerin de rejim güçlerince bombalandığını belirten Ahmed, "Böylece Deyrizor'un iki yakası birbirinden tamamen izole edildi. Bu olaylar yıllar önce oldu fakat etkileri hala sürüyor." dedi.

Harabeye dönmüş köprüler ulaşımı aksatıyor

Deyrizor'un doğu kırsalından Munir Sair el-Meydan, köprülerin yıkılmasıyla bölge halkının büyük sorunlar yaşadığını söyledi.

Meydan, harabeye dönmüş köprülerin ulaşımı ciddi derecede aksattığını, artık aynı gün içinde Fırat Nehri'nin bir tarafından diğerine gidemediklerini ifade etti.

Eskiden, otomobile ihtiyaç duymadan, yürüyerek ya da motosikletle kolayca karşıya geçebildiklerini belirten Meydan, "Köprüler yıkıldığı için hiçbir şekilde geçiş yapamıyoruz; feribotlarla sınırlı kaldık. Bu biz bölge sakinleri için ciddi bir sorun." dedi.

Meydan, köprülerin yeniden inşası için ivedilikle harekete geçilmesini isteyerek "Köklü bir çözüm istiyoruz, çünkü bu sorun hayatımızı etkiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Deyrizor'da Yıkım: Köprüler Tahrip Oldu - Son Dakika

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