Dezenformasyona Dikkat!

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin Ankara Valiliği'ne ait olduğu iddiasıyla dolaşıma sokulan sahte belgelerle yapılan dezenformasyon faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve çeşitli haberleşme gruplarında, NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Ankara Valiliği'ne ait olduğu iddia edilen bazı belgelerin dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımlar ve belgeler tamamen asılsız olup, resmi format ve nitelikten uzak sahte içeriklerden oluşmaktadır. Toplumsal güvenliği ve huzuru hedef alan bu tür dezenformasyon faaliyetlerine karşı dikkatli olunması büyük önem arz etmektedir. Kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan asılsız iddialara ve sahte belgelere itibar edilmemeli; doğruluğu resmi bir kaynağa dayanmayan paylaşımlardan kaçınılmalıdır" ifadelerine yer verildi.