Dezenformasyonla Mücadele Konferansı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ve Konya Belediyesi Genç Kültür Kartın destekleriyle iki öğrenci topluluğu tarafından "Gerçeğin Zırhı: Savunma Sanayi" konferansı gerçekleştirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu ve Geleceğin Mühendisleri Topluluğu işbirliğinde NEÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı İhsan Çetin, dezenformasyonla her alanda mücadelenin önemli olduğunu söyledi.

Yanlış ya da çarpıtılmış bilginin ülkede ayrışmalara ve ciddi fikir çatışmalarına sebep olabileceğini dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak en çok yoğunlaştığımız konulardan bir tanesi de maalesef milletimizin bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetleri. Milletimizin gözbebeği ve onun besleyici unsurları olan savunma sanayi konusunda hem yurt içinde hem yurt dışında yapılan dezenformasyonlara karşı mücadele ettik. En fazla zaman ayırdığımız, en fazla kafa yorduğumuz alanlardan bir tanesi bu."

Bilgiye erişimin hızlandığı bir çağda bilginin doğruluğunun da en az kendisi kadar önemli olduğunun altını çizen Çetin, "Savunma sanayi gibi yüksek teknik bilgi gerektiren, uzun vadeli planlamalar yürütülen ve doğrudan kamu yararıyla ilişkili alanlar maalesef dezenformasyonlara karşı daha açık bir hale gelmiştir. Bugün artık savunma sanayine yönelik tartışmalar yalnızca projenin teknik yeterliliği üzerinden değil bu projeler üzerinde ve bu projeler hakkında yürütülen algılar, söylemler ve alınan bilgiler üzerinden de yapılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Çetin, ülke için hayati öneme sahip savunma sanayi konusunda dezenformasyona karşı gençlerin bilinçlendirilmesi gerektiğini anlattı.

"Bilgiye çok daha hakim bir nesil"

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut da konferansa konuşmacı olarak katılan yetkililere teşekkür ederek, "Özellikle genç arkadaşlarımızın bu programa olan ilgilerini, heyecanlarını, süreç içinde görüşmelerimizde hep hissettik. Onların bu dinamizmi, onların aşkı, sevgisi bizlerde çok daha olumlu şeyler uyandırdı. Yeni nesil çok daha dolu, çok daha bilgili, bilgiye çok daha hakim bir nesil." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından TUSAŞ Strateji ve Kurumsal Performans Direktörü Mustafa Murat Gürel, ASELSAN Konya Program Direktörü Taner Karagöz ve Güvenlik Uzmanı Emekli Albay Coşkun Başbuğ birer sunum yaptı.

Programa öğrenciler ve akademisyenler katıldı.