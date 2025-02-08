SERİK'TE EV YANGINI KORKUTURKEN, İTFAİYE 2 KEDİYİ SAĞ KURTARDI - Son Dakika
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SERİK'TE EV YANGINI KORKUTURKEN, İTFAİYE 2 KEDİYİ SAĞ KURTARDI

1)SERİK'TE EV YANGINI KORKUTURKEN, İTFAİYE 2 KEDİYİ SAĞ KURTARDIANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 katlı binanın ikinci katında elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın panik yaratırken, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

08.02.2025 23:01
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1)SERİK'TE EV YANGINI KORKUTURKEN, İTFAİYE 2 KEDİYİ SAĞ KURTARDI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 katlı binanın ikinci katında elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın panik yaratırken, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekibi dairede bulunan 2 kediyi de kurtardı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Orta Mahalle Şehitler Camisi civarında, 5 katlı binanın ikinci katında çıktı. Kiracı Gülsüm Çilenger'in evde olmadığı sırada dairede yangın çıktı. Yangın esnasında çocuk odasında ismi öğrenilemeyen Çilenger'in 20 yaşındaki oğlunun uyuduğu ve elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı çıkan yangını görenler hemen evin ziline basarak genci uyarırken, durumu da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çilenger'in uyuyan 20 yaşındaki oğlu evdeki alevleri görünce kendisini hemen sokağa attı. Yangının ikinci katta olması ve dumanın üst katlara ulaşması nedeniyle binada yaşayan diğer apartman sakinleri balkonlara çıkarak itfaiyenin yangını söndürmesini korku dolu gözlerle izledi.

KEDİLER KURTARILDI EV SAHİBİ VE KOMŞULARI SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden ve diğer binalara sıçramadan 30 dakikalık çalışmayla söndürürken, evde bulunan 2 kediyi de kurtardı. Kedilerini sağ bir şekilde gören kiracı Gülsüm Çilenger ve komşuları gözyaşına boğuldu. Çilenger ve komşuları kedilere sarılarak sevinç çığlıkları attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yangın esnasında çıkan dumandan etkilenen biri hamile 4 kişiye olay yerinde müdahale etti. Yangında evde hasar oluştu.

'KOMŞULAR, YANIYORUZ DIŞARI ÇIKIN DİYE BAĞIRDI'

Yangını korku dolu gözlerle izleyen apartman sakinlerinden Zeynep Aslan, "Komşular bağırmaya başladı, çabuk dışarı çıkın yanıyoruz. Evimin kapısını açtığımda her tarafta duman vardı ve çıkamadım ağzımı ve burnumu kapatarak binanın dışına çıktımö dedi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SERİK'TE EV YANGINI KORKUTURKEN, İTFAİYE 2 KEDİYİ SAĞ KURTARDI - Son Dakika

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