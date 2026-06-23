DHKP-C'ye Operasyon: 24 Gözaltı - Son Dakika
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DHKP-C'ye Operasyon: 24 Gözaltı

23.06.2026 09:26
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İstanbul merkezli operasyonda DHKP-C'ye yönelik 24 şüpheli gözaltına alındı, 46 adrese baskın yapıldı.

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve haklarında etkin pişmanlık ifadesi bulunan 37 şüpheli tespit edildi.

Soruşturmada, şüphelilerin örgüt ideolojisi doğrultusunda basın açıklamalarına katıldığı ve haklarında eylem yapabileceklerine yönelik istihbari bilgi bulunduğu anlaşıldı.

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından polis ekiplerince İstanbul, Ankara, Hatay, İzmir, Erzincan, Tekirdağ, Antalya ve Kocaeli'deki toplam 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 24 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel DHKP-C'ye Operasyon: 24 Gözaltı - Son Dakika

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