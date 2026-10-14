DHMİ'ye göre Antalya Havalimanı eylülde 5 milyon 41 bin 280 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
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DHMİ'ye göre Antalya Havalimanı eylülde 5 milyon 41 bin 280 yolcuya hizmet verdi

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DHMİ\'ye göre Antalya Havalimanı eylülde 5 milyon 41 bin 280 yolcuya hizmet verdi
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DHMİ, Antalya Havalimanı'nın 2026 Eylül istatistiklerini açıkladı. Eylülde havalimanında toplam 5 milyon 41 bin 280 yolcuya hizmet verilirken, iç hatta 695 bin 492, dış hatta 4 milyon 345 bin 788 yolcu taşındı.

ANTALYA Havalimanı'nda eylül ayında toplam 5 milyon 41 bin 280 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın 2026 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Antalya Havalimanı'nda eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 695 bin 492, dış hat yolcu trafiği 4 milyon 345 bin 788 oldu. Böylece eylülde toplam 5 milyon 41 bin 280 yolcuya hizmet verildi.

Eylül ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 503, dış hatlarda 24 bin 452 olmak üzere toplamda 28 bin 955'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise eylül ayında toplamda 63 bin 472 ton oldu.

2026 yılı eylül ayı sonu itibarıyla Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 30 milyon 144 bin 861, uçak trafiği 182 bin 452, yük trafiği ise 365 bin 263 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA
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