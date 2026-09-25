DHS, 70 kişilik sınır dışı uçuşunu iptal ettiren karar için Yüksek Mahkemeye gitti

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, göçmenlerin herhangi bir bağlarının bulunmadığı üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesine yeniden izin verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

The Hill gazetesinin haberine göre, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), mahkemenin göçmenlerin üçüncü ülkelere gönderilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasını talep etti.

Göçmenlerin üçüncü ülkelere sınır dışı edilmeden önce işkence veya kötü muamele riski iddialarını dile getirmelerine imkan tanınmasını öngören mahkeme kararının kaldırılmasını isteyen Trump yönetimi, davayı tekrar Yüksek Mahkemeye taşıdı.

ABD Başsavcı Yardımcısı John Sauer, söz konusu kararın "kaosa yol açtığını" ve bu yüzden yargıçların yönetimin temyiz başvurusunu dinleyene kadar kararı askıya alması gerektiğini belirtti.

Mahkeme kararının göçmenlik makamları açısından önemli lojistik sorunlara yol açtığını vurgulayan Sauer, DHS'nin sabıka kaydı bulunan 70 kişiyi 3 ülkeye götürmesi planlanan bir uçuşu iptal etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Sauer, kararın ek maliyetlere ve diplomatik sorunlara yol açabileceğini, ayrıca "tehlikeli suçluların" sınır dışı edilmesini engellediğini savundu.