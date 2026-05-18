Diaz-Canel'den ABD Tehdidine Sert Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diaz-Canel'den ABD Tehdidine Sert Yanıt

18.05.2026 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba lideri Diaz-Canel, ABD'nin askeri müdahalesinin bölgeyi 'kan gölüne' çevirebileceğini belirtti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin ülkesine askeri bir müdahalede bulunması halinde bölgenin "kan gölüne" dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Diaz-Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "gezegenin en büyük gücü" olarak nitelendirdiği ABD'nin Küba'ya yönelik askeri tehditlerinin herkesçe bilindiğini belirtti.

ABD'nin Küba'ya yönelik askeri bir müdahalede bulunması halinde bölgenin "kan gölüne" dönüşebileceğini savunan Diaz-Canel, "Tehdidin kendisi bile zaten uluslararası bir suç teşkil etmektedir. Bunun gerçeğe dönüşmesi halinde, bölgesel barış ve istikrar üzerinde yıkıcı bir etkinin yanı sıra, sonuçları kestirilemez bir kan gölüne yol açacaktır." ifadesini kullandı.

Küba, hiçbir ülke için tehdit oluşturmuyor

Diaz-Canel, Küba'nın hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını vurgulayarak, "ABD'ye karşı da böyle bir niyeti yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır. Bu durum, başta savunma ve ulusal güvenlik teşkilatları olmak üzere söz konusu ülke tarafından da gayet iyi bilinmektedir." açıklamasında bulundu.

ABD'nin çok boyutlu saldırganlığına maruz kaldıklarına dikkati çeken Diaz-Canel, şunları kaydetti:

"Küba, bir savaş saldırısına karşı kendini savunma konusunda mutlak ve meşru bir hakka sahiptir. Bu hakkın varlığı, asil Küba halkına karşı bir savaş dayatmak için mantıklı ya da dürüst bir bahane olarak asla öne sürülemez."

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 12 Mayıs'ta Kongre'de yaptığı konuşmada, Küba'yı kastederek, "Uzun zamandır, yabancı bir düşmanın kıyılarımıza bu kadar yakın bir konumu kullanmasının son derece sorunlu olduğundan endişe duyuyoruz." demişti.

CIA Direktörü John Ratcliffe, 14 Mayıs'ta Küba'ya gitmiş ve Küba İçişleri Bakanı temsilcileriyle bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında görüşmüştü.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diaz-Canel'den ABD Tehdidine Sert Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in İran’a saldırılar için Irak’ta “ikinci gizli karakol kurduğu“ iddiası İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta "ikinci gizli karakol kurduğu" iddiası
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu. Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Yozgat’ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza Yozgat'ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza
Eyüpspor, Fenerbahçe’ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı Eyüpspor, Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı
Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi

19:27
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye katılacak“ iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
"İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
18:53
Mersin’de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
Mersin'de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 19:51:53. #7.12#
SON DAKİKA: Diaz-Canel'den ABD Tehdidine Sert Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.