Dibeybe'den Kays Said'e Tebrik

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Tunus'ta 6 Ekim'de yapılan seçimde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Kays Said'i tebrik etti.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda görüştü.

Seçim başarısından dolayı Said'i tebrik eden Dibeybe, Libya ile Tunus arasındaki ilişkileri ortak çıkarlar çerçevesinde güçlendirme arzusunu ifade etti.

Öte yandan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığından yapılan açıklamada da Başkan Muhammed el-Menfi'nin Cumhurbaşkanı Said'i telefonla arayarak tebrik ettiği aktarıldı.

Menfi'nin Said'e başarı dileklerini ifade ettiği belirtildi.

Tunus'ta 6 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said, oyların yüzde 90,69'unu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.