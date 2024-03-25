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Dicle Elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde yağan yoğun kar iletim hattında arızaya neden olunca, 12 köyde yaşayan bin 265 Dicle Elektrik abonesi karanlıkta kaldı. Harekete geçen Dicle Elektrik ekipleri, kırsalda 2 metreye ulaşan kara rağmen arızayı bulup onardı ve gece 00.20'de bu köylere yeniden enerji verdi.

Enerji şirketinden yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde oldukça etkili olan kar, sert esen rüzgar yüzünden Siirt'e bağlı Pervari ilçesinin Doğan bölgesinde tipiye dönüştü. Kar ve rüzgar yüzünden bu bölgedeki 12 köye elektrik sağlayan iletim hattında arıza oluştu. Köylerde yaşayan bin 265 abone karanlıkta kaldı. Bunun üzerine Dicle Elektrik Siirt İl Müdürlüğü bünyesinde 11 personelden oluşturulan 3 acil müdahale ekibi, arızanın yaşandığı dağlık bölgeye zorlu şartlarına rağmen intikal etti.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlüğü yaşanan bölgede AOB ekiplerini taşıyan araçlardan bazıları yolda kaldı. Gece karanlığına rağmen ekipteki görevliler, arızayı bir an evvel tespit edip gidermek için uzun süre yer yer 2 metreye ulaşan kar ve yoğun tipiye aldırmadan zorlu yürüyüş yaptı.

Gece boyu devam eden çalışma sonunda arızanın iletkenlerin bağlı olduğu izolatörlerin olumsuz hava şartları yüzünden direğe temas etmesi sonucu yaşandığı belirlendi. Görevliler, arızaya hemen müdahale ederek saat 00.20'de 12 köyde yaşayan bin 265 aboneye yeniden elektrik enerjisi verdi. Karda mahsur kalan araçlar ise, daha sonra gelen iş makinelerinin yardımı ile bulundukları yerden kurtarıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Dicle Elektrik'in Şebeke Operasyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, "Maalesef olumsuz hava şartları birkaç gün önce Şırnak'ta, hafta sonu da Siirt'te şebekemizde arızaya yol açtı. Olumsuz hava şartları ekiplerimizi zaman zaman zorlasa da Şırnak'ta olduğu gibi Siirt Pervari'de de yaşanan arıza yüzünden elektriksiz kalan abonelerimize olabilecek en kısa sürede enerji tedarik ettik. Olumsuz hava şartlarında gece, gündüz demeden canla başla görev yapan çalışma arkadaşlarımı teşekkür ediyorum" dedi.