Dicle Üniversitesi'nde Atçılık Merkezi Hazır - Son Dakika
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Dicle Üniversitesi'nde Atçılık Merkezi Hazır

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde kurulan Atçılık ve Hipoterapi Merkezi, biniş eğitimlerine başlıyor.

28.02.2025 16:16
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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bünyesinde kurulan Atçılık ve Hipoterapi Merkezi, binicilik faaliyetleri için hazırlıklarını tamamlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla, merkezin mevcut durumu ve gelecek planları hakkında bilgi verdi.

2018 yılında kurulan merkezin yaklaşık 9 metrekarelik kapalı manej ve 1000 metrekare açık manej alanına sahip olduğunu belirten Yayla, yeni atların getirilmesiyle birlikte toplam 5 at bulunan merkezde, fiziksel düzenlemelerin ardından güvenli biniş eğitimleri başlayacağını belirtti.

Öncelikli olarak atlara biniş eğitimi verileceğini, ardından yararlanıcılar eğitimlerini tamamladıktan sonra binicilik faaliyetlerine katılabileceğini kaydeden Yayla, ö????ğrencilerin de bu sürece dahil olduğunu bildirdi.

Yayla, "At, insanoğlunun varlığından bu yana evcilleştirdiği ilk hayvanlardan biri. Tarih boyunca insanlığa büyük hizmetler sunmuştur. Fakültemiz öğrencilerinin oluşturduğu binicilik kulübü, atlarımızı sahiplendi. Bu işin sürdürülebilir olmasına katkı sağlarken, aynı zamanda beslenme, tımar gibi faaliyetlerde de aktif rol oynuyorlar. Böylece hem atlarla ilgileniyor hem de sosyal ve kaliteli zaman geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Güncel, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

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