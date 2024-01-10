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Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarına oy verdi - Son Dakika
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Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarına oy verdi

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 5 farklı kategoride yer alan 147 fotoğrafı inceledi ve tercihlerini belirledi. Karakoç, deprem, Gazze, haber, çevre ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarına oy verdi
10.01.2024 - 13:18,
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Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karakoç, makamında AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafına oy veren Karakoç, "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Fosfor" adlı fotoğrafını seçti.

Karakoç, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Gerald Anderson'un "Çöpler Arasında", "Spor" kategorisinde de Filip Stevanovic'in "Koparırken" adlı karesini tercih etti.

Kaynak: AA
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Dicle Üniversitesi, Deprem, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarına oy verdi - Son Dakika
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