Dicle Üniversitesinin projesinde gebelik oranı yüzde 50\'yi buldu, buzağılar dişi doğdu

Diyarbakır Dicle Üniversitesince uygulanan suni tohumlamada yaklaşık yüzde 50 gebelik oranına ulaşıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Fakültesi akademisyenleri cinsiyeti belirlenmiş sperma kullanılarak Altaylar Süt Çiftliği'nde yürütülen uygulamalarda yaklaşık yüzde 50 gebelik oranına ulaşıldı.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Diyarbakır'da, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine katkı sunması hedeflenen bilimsel bir çalışma hayata geçirildi.

Projede, cinsiyeti belirlenmiş sperma kullanılarak gerçekleştirilen suni tohumlama uygulamalarından olumlu sonuçlar alındı.

Büyükbaş hayvancılıkta son yıllarda öne çıkan biyoteknolojik yöntemlerden biri olan cinsiyeti belirlenmiş sperma teknolojisi, yetiştiricilerin sürülerini daha planlı şekilde büyütmesine imkan sağlıyor.

X ve Y kromozomu taşıyan sperm hücrelerinin ayrıştırılması esasına dayanan yöntemle, istenen cinsiyette buzağı elde etme olasılığının yaklaşık yüzde 90-95 seviyesine çıkarılabildiği belirtiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Doç. Dr. Mehmet Ferit Özmen, çalışma kapsamında gerçekleştirilen suni tohumlama uygulamalarında yaklaşık yüzde 50 gebelik oranına ulaşıldığını, doğan buzağıların ise tamamının dişi olduğunu belirtti.

Özmen, uygulamanın özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi damızlık hayvanlarını yetiştirmesine, büyük işletmelerin ise piyasa koşullarına göre üretim planlaması yapmasına katkı sunabileceğini ifade etti.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla da biyoteknolojik yöntemlerin hayvancılıkta verimlilik ve karlılığın artırılması bakımından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Protokol imzalanan işletmelerde gerçekleştirilen pilot uygulamaların, yetiştiricilerin yeni teknolojileri tanıması ve sahadaki sonuçları görmesi açısından değer taşıdığını kaydeden Yayla, projede görev alan akademisyenleri tebrik etti.

Yayla ayrıca, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sıraç Özerdem, Prof. Dr. Velat Şen ve Prof. Dr. Vahap Özpolat'a, ayrıca Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan'a projeye verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.

Altaylar Süt Çiftliği yöneticisi Hamza Altay da üniversite akademisyenlerinin uygulamaları doğrudan işletme sahasında gerçekleştirmesinin yetiştiriciler açısından örnek oluşturduğunu belirtti.

Altay, doğacak buzağıların cinsiyetinin önceden belirlenebilmesinin işletmelerin sürü yönetimi ve üretim planlaması açısından önemli avantajlar sağlayabileceğini dile getirdi.

Projede Doç. Dr. Mehmet Ferit Özmen, Dr. Öğr. Üyesi Elif Merve Çınar, Araştırma Görevlisi Nedim Aksoy, doktora öğrencileri ile çiftlikte görev yapan veteriner hekim ve teknikerler yer aldı.