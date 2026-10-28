Dicle Üniversitesinin projesinde gebelik oranı yüzde 50'yi buldu, buzağılar dişi doğdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dicle Üniversitesinin projesinde gebelik oranı yüzde 50'yi buldu, buzağılar dişi doğdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dicle Üniversitesinin projesinde gebelik oranı yüzde 50\'yi buldu, buzağılar dişi doğdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Üniversitesinin cinsiyeti belirlenmiş sperma ile yürüttüğü çalışmada yaklaşık yüzde 50 gebelik oranına ulaşıldı ve buzağıların tamamı dişi oldu. Proje yürütücüsü Özmen, yöntemin küçük ve orta ölçekli işletmelerin damızlık yetiştirmesine katkı sunabileceğini belirtti.

Diyarbakır Dicle Üniversitesince uygulanan suni tohumlamada yaklaşık yüzde 50 gebelik oranına ulaşıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Fakültesi akademisyenleri cinsiyeti belirlenmiş sperma kullanılarak Altaylar Süt Çiftliği'nde yürütülen uygulamalarda yaklaşık yüzde 50 gebelik oranına ulaşıldı.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Diyarbakır'da, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine katkı sunması hedeflenen bilimsel bir çalışma hayata geçirildi.

Projede, cinsiyeti belirlenmiş sperma kullanılarak gerçekleştirilen suni tohumlama uygulamalarından olumlu sonuçlar alındı.

Büyükbaş hayvancılıkta son yıllarda öne çıkan biyoteknolojik yöntemlerden biri olan cinsiyeti belirlenmiş sperma teknolojisi, yetiştiricilerin sürülerini daha planlı şekilde büyütmesine imkan sağlıyor.

X ve Y kromozomu taşıyan sperm hücrelerinin ayrıştırılması esasına dayanan yöntemle, istenen cinsiyette buzağı elde etme olasılığının yaklaşık yüzde 90-95 seviyesine çıkarılabildiği belirtiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Doç. Dr. Mehmet Ferit Özmen, çalışma kapsamında gerçekleştirilen suni tohumlama uygulamalarında yaklaşık yüzde 50 gebelik oranına ulaşıldığını, doğan buzağıların ise tamamının dişi olduğunu belirtti.

Özmen, uygulamanın özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi damızlık hayvanlarını yetiştirmesine, büyük işletmelerin ise piyasa koşullarına göre üretim planlaması yapmasına katkı sunabileceğini ifade etti.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla da biyoteknolojik yöntemlerin hayvancılıkta verimlilik ve karlılığın artırılması bakımından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Protokol imzalanan işletmelerde gerçekleştirilen pilot uygulamaların, yetiştiricilerin yeni teknolojileri tanıması ve sahadaki sonuçları görmesi açısından değer taşıdığını kaydeden Yayla, projede görev alan akademisyenleri tebrik etti.

Yayla ayrıca, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sıraç Özerdem, Prof. Dr. Velat Şen ve Prof. Dr. Vahap Özpolat'a, ayrıca Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan'a projeye verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.

Altaylar Süt Çiftliği yöneticisi Hamza Altay da üniversite akademisyenlerinin uygulamaları doğrudan işletme sahasında gerçekleştirmesinin yetiştiriciler açısından örnek oluşturduğunu belirtti.

Altay, doğacak buzağıların cinsiyetinin önceden belirlenebilmesinin işletmelerin sürü yönetimi ve üretim planlaması açısından önemli avantajlar sağlayabileceğini dile getirdi.

Projede Doç. Dr. Mehmet Ferit Özmen, Dr. Öğr. Üyesi Elif Merve Çınar, Araştırma Görevlisi Nedim Aksoy, doktora öğrencileri ile çiftlikte görev yapan veteriner hekim ve teknikerler yer aldı.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelDicleSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi Manzarayı görünce dayanamadı Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı
300 binden fazla yatırımcısı var Dev Türk şirketine kayyum atandı 300 binden fazla yatırımcısı var! Dev Türk şirketine kayyum atandı
Tartıştığı eşini gözünü kırpmadan öldürdü 11 aylık bebek aynı gece hem annesiz hem babasız kaldı Tartıştığı eşini gözünü kırpmadan öldürdü! 11 aylık bebek aynı gece hem annesiz hem babasız kaldı
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
17:00
Yanlış okumadınız Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 17:29:55. #.0.2#
SON DAKİKA: Dicle Üniversitesinin projesinde gebelik oranı yüzde 50'yi buldu, buzağılar dişi doğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android