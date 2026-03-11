Didim Belediye Başkanı Gençay, Fevzipaşa Mahallesi'nden Gelen Site Başkanlarını Ağırladı

(AYDIN) - Fevzipaşa Mahallesi'nden gelen site başkanları, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı ziyaret etti.

Ziyarette mahallede yürütülen çalışmalar ve yaz sezonu öncesinde yapılması planlanan hizmetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Site başkanları, özellikle yaz aylarında artan nüfus nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlar ve mahallede yapılması gereken çalışmalar konusunda değerlendirmelerini paylaştı.

Mahalle sakinlerinin taleplerini önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Ziyaretlerinden dolayı muhtarımız ve site yöneticilerimize teşekkür ederim. Yapmış olduğumuz görüşmeler yaz sezonu öncesi hizmetlerin daha sağlıklı planlanmasına katkı sağlayacak. Halkımızın taleplerini dikkate alarak mahallelerde yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.