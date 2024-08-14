Didim Belediyesi, Kendi Tarlasında Yetiştirdiği Ürünleri Vatandaşlara Ücretsiz Dağıtıyor

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(AYDIN) - Didim Belediyesi, Akköy Mahallesi'nde bulunan kendisine ait tarlada yetiştirdiği ürünleri, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor.

Belediye ekipleri tarafından özenle hazırlanıp, paketlenen biberler, Fevzipaşa Mahallesi, Akbük Mahallesi, Akyeniköy Mahallesi, Akköy Mahallesi ve Mavişehir Mahallesi'nde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Belediye tarlalarında yetiştirilen biberleri vatandaşlarla paylaştıklarını belirten Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Belediye olarak yetiştirdiğimiz ürünlerimizi halkımıza ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Didim halkı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.