Didim Belediyesi Ekipleri, Kuvvetli Yağış Süresince Sahada Görev Yaptı

(AYDIN) - Didim Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarılarının ardından ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Halkın günlük yaşamının aksamaması ve kent genelinde güvenliğin sağlanması amacıyla ekipler, yağış sürecince sahada görev yaptı.

Didim Belediyesi ekipleri, kentte yağışın başlamasıyla birlikte sahada koordineli şekilde çalışarak süreci anlık olarak takip etti. Su birikintileri, taşkın riski ve ulaşımı olumsuz etkileyebilecek durumlara karşı gerekli müdahaleler hızlı şekilde gerçekleştirildi. Risklerin önüne geçmek amacıyla yağış süresince tüm tedbirler alınırken, yağışın ardından da kontrol, temizlik ve değerlendirme çalışmaları aralıksız devam etti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Kent yaşamının aksamaması için yağış öncesi, yağış anı ve sonrasında tüm süreci titizlikle takip ediyoruz. Her koşulda Didim için görev başındayız ve sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.